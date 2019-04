ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 17 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per oggi: TEL AVIV - Atteso annuncio del presidente dello Stato di Israele, Reuven Rivlin, su chi formerà il prossimo governo.



MEKNES - Prosegue Siam, il salone internazionale dell'agricoltura marocchino con il padiglione Italia organizzato da Fieragricola (fino al 21 aprile).



ROMA - Prosegue la prima edizione del Festival Della Cultura Catalana (fino al 18). STRASBURGO - Pe, sessione plenaria del Parlamento europeo (fino al 17). (ANSAmed).