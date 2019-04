Migranti: sindaco Palermo, faremo esposto a corte aja

PALERMO - "Siamo in presenza di un disegno eversivo del ministro dell'Interno. Presenterò un esposto alla Corte di giustizia dell'Aja per violazione dei diritti umani; l'avevo presentato un anno e mezzo fa, lo rifarò arricchendolo di nuovi elementi". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in conferenza stampa assieme alla portavoce e ai legali di Mare Jonio che hanno raccolto in un audio-video le comunicazioni intercorse tra la Guardia Costiera italiana e quella libica il 18 marzo scorso.



Per Leoluca Orlando "dopo avere esautorato i militari", il riferimento è alla Guardia costiera italiana, "ieri il ministro ha pensato di esautorare i sindaci". "Io farò la mia parte istituzionale, continuerò a rilasciare le residenze anagrafe - ha aggiunto il sindaco di Palermo - Di fronte a questi comportamenti, che se non sono criminali sono criminogeni, non mi resta che fare una denuncia politica". (ANSAmed).