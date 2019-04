ANSAmed - Agenda settimanale dal 22 al 28 aprile

(ANSAmed) - ROMA, 19 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti per la settimana 22-28 Aprile: LUNEDI' 22 APRILE CITTA' VARIE - Giornata della Terra MARTEDI' 23 APRILE Nulla da segnalare MERCOLEDI' 24 APRILE PECHINO - Visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte (fino al 29) GIOVEDI' 25 APRILE ROMA - Festa della Liberazione VENERDI' 26 APRILE PECHINO - Il presidente serbo Aleksandar Vucic incontra il collega russo Vladimir Putin, a margine della conferenza sulla Via della Seta SABATO 27 APRILE Nulla da segnalare DOMENICA 28 APRILE Nulla da segnalare (ANSAmed).