ANSAmed - Agenda settimanale dal 29 aprile al 5 maggio

(ANSAmed) - ROMA, 26 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 29 aprile al 5 maggio: LUNEDI' 29 APRILE TUNISI - Al via il business forum dedicato alla coperazione tra Italia e Tunisia (anche il 30).



BERLINO - Vertice bilaterale tra la cancelliera Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron nell'ambito di un incontro sui Balcani occidentali.



TUNISI - Quarto round di negoziati per la definizione dell'accordo di libero scambio Ue-Tunisia (fino al 3 maggio).



MARTEDI' 30 APRILE BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini e il commissario Johannes Hahn partecipano alla riunione del Gruppo internazionale dei donatori per la Palestina.



MERCOLEDI' 1 MAGGIO CITTA' VARIE - Festa del lavoro.



GIOVEDI' 2 MAGGIO DOHA - Lection magistralis dal titolo 'Leonardo da Vinci visto dai suoi contemporanei. Alcune osservazioni sul sorriso di Monna Lisa e si altri suoi ritratti femminili'.



ROMA - Al via il Festival del Cinema Spagnolo al Cinema Farnese di Campo dè Fiori (fino all'8 maggio).



VENERDI' 3 MAGGIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale della liberta' di stampa.



RABAT - Ue, visita del commissario Pierre Moscovici che tiene un discorso all'Assise de la Fiscalité.



SABATO 4 MAGGIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 5 MAGGIO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).