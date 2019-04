Hahn, no Paesi Ue ad Albania e Macedonia sarebbe drammatico Commissario, in gioco credibilità e influenza Unione europea

(ANSAmed) - BRUXELLES, 26 APR - Se a giugno gli Stati membri dovessero negare ad Albania e Macedonia del Nord l'avvio delle trattative per entrare nell'Ue, "ci sarebbero conseguenze drammatiche per i due Paesi e per l'intera regione", con "un effetto domino negativo". E' l'avvertimento ai leader europei del commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, in un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt.



Il Consiglio europeo del 20-21 giugno sarà decisivo per l'avvio dei negoziati di adesione per Tirana e Skopje. A guidare i contrari al via libera sono Francia e Paesi Bassi. In gioco, secondo il commissario, ci sono "la credibilità stessa dell'Ue e l'influenza sulla regione".



Hahn ritiene che "importanti progressi" siano stati compiuti da entrambi i Paesi", come "la riforma giudiziaria" portata avanti da Tirana e gli accordi storici di Skopje nelle decennali dispute con la Grecia e la Bulgaria. "Per la Macedonia del Nord un rifiuto o un rinvio dell'apertura di negoziati sarebbe particolarmente rischioso", ha evidenziato Hahn, avvertendo che "se Skopje verrà nuovamente delusa, c'è il pericolo di una destabilizzazione interna con conseguenze per tutta la regione".



