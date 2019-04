Libia: Conte, non stiamo con Haftar o Serraj Sosteniamo il popolo libico, non un singolo attore

(ANSAmed) - PECHINO, 26 APR - "Non sostengo un singolo attore" libico, "riteniamo che la soluzione militare assolutamente non sia affidabile. L'intenzione di Haftar di riunificare il territorio libico può avere anche una logica ispiratrice e una sua plausibilità ma la nostra posizione si sta rivelando lungimirante. E' una posizione a favore del popolo libico, non di Haftar o Serraj. E' a favore del popolo libico che sta soffrendo da troppo tempo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Pechino.



"La nostra posizione si sta rivelando lungimirante, alla luce del concreto scenario: non è con l'opzione militare che si può stabilizzare la Libia. Invito tutti i leader europei, mediorientali e gli Stati uniti, a considerare che serve il cessate il fuoco immediato perché se continua il conflitto diventa poi difficile la soluzione politica", ha aggiunto Conte.



(ANSAmed).