ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 29 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per domani: TUNISI - Prosegue il business forum dedicato alla cooperazione tra Italia e Tunisia.



TUNISI - Quarto round di negoziati per la definizione dell'accordo di libero scambio Ue-Tunisia (fino al 3/5).



BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini e il commissario Johannes Hahn partecipano alla riunione del Gruppo internazionale dei donatori per la Palestina.



