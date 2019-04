Spagna: Catalogna, Puidgemont escluso dalla corsa alle Europee

(ANSAmed) - ROMA, 29 APR - L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont è stata escluso, assieme agli altri due separatisti catalani Toni Comin e Clara Ponsatì, dalla corsa alle Europee. Lo ha deciso la Commissione elettorale spagnola dopo un ricorso del Pp e di Ciudadanos.



Puigdemont, che è fuggito in Belgio nel 2017 per evitare l'arresto dopo lo scontro con il governo di Madrid sul referendum secessionista, aveva presentato la sua candidatura con il partito Junts per Catalunya ('Uniti per la Catalogna') lo scorso 10 aprile. "E' un tentativo di far tacere e mettere da parte" Puigdemont per impedirgli "di spiegare ciò che rappresenta nel cuore delle istituzioni europee", è stata la reazione del partito alla decisione della commissione elettorale.(ANSAmed).