Spagna: Ue, maggioranza schiacciante ha scelto Europa

BRUXELLES - "I risultati" delle elezioni in Spagna "mostrano che la maggioranza schiacciante degli spagnoli ha optato per partiti chiaramente pro-europei". Così il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas. "Il presidente Jean Claude Juncker scriverà a Pedro Sanchez per felicitarsi per la vittoria chiara. Confidiamo, che secondo il processo costituzionale spagnolo, Sanchez formi un governo stabile e pro-Ue, che permetta alla Spagna di giocare un ruolo importante come avvenuto fino ad oggi", ha aggiunto.



"Vogliamo lavorare con il prossimo governo spagnolo per un'Europa sovrana, unita, democratica". Lo afferma il ministero degli Esteri della Francia all'indomani delle elezioni in Spagna. "La Spagna - si prosegue nella nota diffusa a Parigi - è un partner di primo piano per la Francia, a cui ci lega una cooperazione segnata da una grande fiducia e una forte convergenza di vedute sui principali dossier europei".