ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 30 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per domani: CITTA' VARIE - Festa del lavoro.



TUNISI - Quarto round di negoziati per la definizione dell'accordo di libero scambio Ue-Tunisia (fino al 3/5).



ANKARA/GINEVRA - Si conclude la missione dell'inviato speciale del presidente americano Donald Trump per la Siria e la Coalizione anti-Isis, James Jeffrey. (ANSAmed).