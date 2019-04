Migranti: premier tunisino a Conte, serve più sostegno

(ANSAmed) - TUNISI, 30 APR - "Ho chiesto all'Italia maggior sostegno anche logistico per far fronte alla migrazione". Lo afferma il premier tunisino Youssef Chahed, a fianco del premier Giuseppe Conte. "Ho fatto presente al presidente Giuseppe Conte le nostre difficoltà con la migrazione irregolare e sulla necessità di maggiore sostegno, in termini di risorse, logistica e formazione, per contrastare l'emergenza". Lo ha dichiarato il premier tunisino, Youssef Chahed, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, al termine del primo vertice intergovernativo italotunisino. "Abbiamo anche stabilito nuovi canali per la migrazione regolare", ha aggiunto. (ANSAmed).