Turchia, adesione a Ue resta strategica, Bruxelles si decida Cavusoglu vede omologhi Paesi Visegrad, 'ostacoli sono politici'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 30 APR - "L'adesione all'Unione europea rimane un obiettivo strategico per la Turchia. È l'Ue che deve decidere se non ci vuole". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, in una conferenza stampa a Bratislava con i suoi omologhi dei Paesi del gruppo di Visegrad (Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria).



Secondo Cavusoglu, di fronte all'ingresso della Turchia nell'Unione europea ci sono "soprattutto ostacoli politici", legati al peso politico dei suoi 82 milioni di abitanti e al fatto che è a maggioranza musulmana. Le trattative per l'adesione della Turchia sono iniziate ufficialmente nell'ottobre 2005. Da allora, solo uno dei 35 capitoli negoziali è stato chiuso. (ANSAmed).