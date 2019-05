Salvini, la nuova Europa protegga le frontiere esterne

BUDAPEST - "Contiamo che la nuova Europa che nascerà dopo il 26 maggio punterà a proteggere le sue frontiere esterne: perché il problema non è ridistribuire i migranti già presenti, ma non farli arrivare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine dell'incontro con il suo omologo ungherese Sandor Pinter, sottolineando che l'obiettivo di Italia e Ungheria è quello di "rivedere tutti gli accordi commerciali e finanziari con i paesi extraeuropei che non agevolano i rimpatri dei loro connazionali".



In Italia, in Ungheria e in Europa si entra solo con il permesso, ha sottolineato Salvini, che appena giunto in Ungheria si è recato a Roeszke per vedere il muro anti-migranti eretto al confine con la Serbia. Il vicepremier, appena sbarcato dall'aereo è salito a bordo di un elicottero che lo ha portato a Roeszke dove lo attendeva il premier ungherese Viktor Orban.



"Vogliamo un'Europa diversa - ha detto ai cronisti - che difenda la sicurezza, rilanci il lavoro, la famiglia e l'identità cristiana del nostro continente".