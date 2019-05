ANSAmed - Agenda settimanale dal 6 al 12 maggio

(ANSAmed) - ROMA, 3 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 6 al 12 maggio: LUNEDI' 6 MAGGIO GERUSALEMME - Celebrazioni per la giornata dell'indipendenza dello Stato di Israele.



BRUXELLES - Ue, riunione di alto livello Ue-Africa, con il commissario per l'Agricoltura Phil Hogan. BRUXELLES - Ue, European Business Summit 2019, con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker (anche il 7).



ROMA - Cinema Farnese - Prosegue il festival del cinema spagnolo (fino all'8).



ROMA - Festival delle Letterature in Lingua Spagnola, organizzato dall'Istituto Cervantes in diversi luoghi della città (fino al 13).



MARTEDI' 7 MAGGIO BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Laurent Berger, segretario generale della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt).



ROMA - Istituto Cervantes, Sala Dalì - Incontro con lo scrittore Edurne Portela, autore di 'Meglio l'assenza', miglior libro dell'anno 2018 secondo l'associazione delle librerie di Madrid, nell'ambito del Festival delle Letterature in Lingua Spagnola (fino al 13).



MERCOLEDI' 8 MAGGIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.



TIRANA - Ue, visita dell'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini (anche il 9).



GIOVEDI' 9 MAGGIO CITTA' VARIE - Festa dell'Europa per celebrare la pace e l'unita' nel Continente.



SIBIU (ROMANIA) - Riunione informale dei capi di Stato o di Governo dell'Ue; a seguire, conferenza stampa del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.



GENOVA - Porto Antico - Al via la 9/a edizione di Slow Fish, evento internazionale dedicato al mondo ittico e agli ecosistemi marini sostenibili (fino al 12).



VICENZA - Convegno 'Europa-Mediterraneo: rifugiati, migranti e sicurezza' nell'ambito del Festival 'Mare Nostrum? Il difficile confine dell'Europa: sfide e opportunità' (fino al 16).



VENEZIA - Museo Correr - 'Sabra Beauty Everywhere', mostra di Chiara Dynys con opere create a Beirut tra il 2010 e il 2013 (fino al 24 novembre).



VENERDI' 10 MAGGIO PARIGI - Ue, riunione ministeriale del G7 dedicata all'uguaglianza di genere, con la commissaria Věra Jourová.



VICENZA - Convegno 'Europa-Mediterraneo: stato dei conflitti regionali' nell'ambito del Festival 'Mare Nostrum? Il difficile confine dell'Europa: sfide e opportunità' (fino al 16).



PATRASSO - Concerti, spettacoli, incontri con artisti greci e italiani nell'ambito del progetto 'I Fari culturali del Mediterraneo' sostenuto dal Ministero italiano per i Beni e le Attività culturali (fino al 12).



SABATO 11 MAGGIO Nessun evento di rilievo da segnalare DOMENICA 12 MAGGIO Nessun evento di rilievo da segnalare.



(ANSAmed).