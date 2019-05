ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 3 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per oggi: CITTA' VARIE - Giornata mondiale della libertà di stampa.



ROMA - Firma, nella sede della Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi) da parte dei rappresentanti delle tre religioni monoteiste della "Carta di Assisi", protocollo deontologico 'contro i muri mediatici e l'uso delle parole come pietre'.



TANGERI - Al via il primo incontro di tutti i Comitati della Dante Alighieri operanti in area mediterranea (fino al 4).



GINEVRA - Incontro delle opposizioni siriane in esilio con l'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Geir Pedersen.



ROMA - Firma al Viminale di un nuovo protocollo tra la Conferenza Episcopale Italiana e la Comunità di Sant'Egidio per l'arrivo in Italia, in due anni, di 600 richiedenti asilo da Etiopia, Niger e Giordania. LA MARSA (TUNISI) - Conferenza 'Benvenuto ai migranti - Verso leggi, politiche e pratiche conformi alla Tunisia in materia di diritti umani' organizzata dalla Lega tunisina dei diritti umani e dal sindacato Ugtt con il sostegno dell'Oim (anche il 4).



ROMA - Associazione Stampa Estera - Presentazione di 'Rothko in Lampedusa', progetto organizzato dall'Unhcr per raccontare il talento artistico dei rifugiati che sarà protagonista a partire dall'11 maggio alla 58ma Biennale d'Arte di Venezia.



RABAT - Ue, visita del commissario per gli Affari economici Pierre Moscovici che tiene un discorso all'Assise de la Fiscalité.



ROMA - Prosegue il Festival del Cinema Spagnolo al Cinema Farnese di Campo dè Fiori (fino all'8 maggio).



TUNISI - Si conclude il quarto round di negoziati per la definizione dell'accordo di libero scambio Ue-Tunisia.



