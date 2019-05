Migranti: Ue a Italia, urgenti intese temporanee su sbarchi

BRUXELLES - Concludere le discussioni sugli accordi temporanei sugli sbarchi "ora è diventato urgente, anche a causa della situazione in Libia. L'impegno determinato dell'Italia" per mettere insieme "una massa critica di Stati e attuare tali intese nel breve termine, ora è essenziale. Confido di poter contare sul vostro sostegno in questo lavoro". Così la Commissione Ue nella lettera di risposta al ministro Enzo Moavero Milanesi, che l'ANSA ha visto, su possibili nuovi flussi dalla Libia.



"Siamo impegnati a sostenere l'Italia e altri Stati membri, sotto la guida della Presidenza romena, per andare avanti su questa questione nelle sedi appropriate, continuando a ricordare la necessità di fare progressi concreti sul sistema di Asilo comune nel suo insieme". Si legge ancora nella lettera, firmata dal direttore generale della Dg Migrazione e Affari interni Paraskevi Michou.



In effetti, prosegue la lettera, "la riforma dell'Asilo comune resta vitale" per gestire qualsiasi picco migratorio futuro. E in particolare, "la revisione del regolamento di Dublino e la necessità di un meccanismo di solidarietà". Questa riforma "resta una priorità", ma serve la piena determinazione degli Stati. "Il chiaro impegno dell'Italia per raggiungere un accordo equilibrato resta fondamentale".