ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 6 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per domani: ROMA - Il premier Giuseppe Conte incontra il premier del Governo di accordo di unità nazionale libico, Fajez Sarraj.



BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Laurent Berger, segretario generale della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt).



ROMA - Cinema Farnese - Prosegue il Festival del Cinema spagnolo (fino all'8).



ROMA - Istituto Cervantes, Sala Dalì - Incontro con lo scrittore Edurne Portela, autore di 'Meglio l'assenza', miglior libro dell'anno 2018 secondo l'associazione delle librerie di Madrid, nell'ambito del Festival delle Letterature in Lingua Spagnola (fino al 13).



