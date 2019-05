Libia: domani in mattinata a Roma incontro Conte-Sarraj

ROMA - Domani in mattinata, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte incontrerà il premier del governo di accordo di unità nazionale libico, Fajez Sarraj. Il premier libico, nelle prossime ore, volerà infatti a Roma. E' salito a 432 il numero dei morti, e a 2.069 quello dei feriti, dall'inizio degli scontri a Tripoli e dintorni. Lo ha reso noto su Twitter l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Libia, stimando in oltre 50.000 gli sfollati. ''Ogni giorno di violenza vuol dire più persone uccise, ferite o sfollate'', si legge ancora sul tweet.