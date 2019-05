Turchia: leader Pkk Ocalan incontra avvocati dopo 8 anni Tremila in sciopero della fame contro suo isolamento in carcere

(ANSAmed) - ISTANBUL, 6 MAG - Dopo quasi otto anni, il leader del Pkk Abdullah Ocalan ha incontrato giovedì scorso in carcere in Turchia i suoi avvocati. Lo rende noto l'ufficio legale del capo dell'organizzazione curda, ritenuta terroristica da Ankara, Usa e Ue. L'ultimo colloquio risaliva al 27 luglio 2011.



L'autorizzazione dell'incontro appare come una risposta delle autorità dopo mesi di pressioni attraverso scioperi della fame portati avanti da circa tremila persone, in maggioranza detenuti, contro l'isolamento di 'Apo' nell'isola-prigione di Imrali nel mar di Marmara, dove è detenuto da vent'anni.



Lo scorso 12 gennaio, dopo oltre due anni, Ocalan aveva potuto incontrare un familiare, il fratello Mehmet. Gli scioperi della fame erano stati avviati lo scorso 8 novembre dalla deputata dell'Hdp Leyla Guven, allora in carcere. La parlamentare curda, che prosegue ancora il digiuno, viene nutrita solo con vitamine e soluzioni saline e glucosate che la tengono in vita. Secondo l'Hdp, almeno otto persone si sono tolte la vita in carcere in questi mesi in segno di protesta.



