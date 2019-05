ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 7 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per domani: CITTA' VARIE - Giornata mondiale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.



ROMA - Visita del presidente serbo Aleksandar Vucic che incontra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.



TIRANA - Ue, visita dell'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini (anche il 9).



ROMA - Camera dei deputati, sala stampa - 'Relazioni Tunisia-Unione europea, appello della società civile tunisina per un partenariato effettivo e strategico basato sui diritti umani', con Kamel Jendoubi, presidente del gruppo di esperti di EuroMed Rights, organizzatore dell'evento, e Naima Hammami, segretario generale aggiunto del sindacato Ugtt.



ROMA - Cinema Farnese - Si conclude il Festival del Cinema spagnolo.



ROMA - Festival delle Letterature in Lingua Spagnola, organizzato dall'Istituto Cervantes in diversi luoghi della città (fino al 13).



