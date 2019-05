ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 8 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per domani: CITTA' VARIE - Festa dell'Europa per celebrare la pace e l'unita' nel Continente.



LESBO - Visita dell'Elemosiniere apostolico, il cardinale Konrad Krajewski, per rinnovare la vicinanza di papa Francesco ai rifugiati ospitati nei campi dell'isola greca (fino al 10).



TIRANA - Vertice regionale dei presidenti di Slovenia, Croazia, Macedonia, Serbia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Kosovo, con l'Alto rappresentante della Politica estera dell'Ue Federica Mogherini.



SIBIU (ROMANIA) - Riunione informale dei capi di Stato o di Governo dell'Ue; a seguire, conferenza stampa del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.



GENOVA - Porto Antico - Al via la 9/a edizione di Slow Fish, evento internazionale dedicato al mondo ittico e agli ecosistemi marini sostenibili (fino al 12).



VICENZA - Convegno 'Europa-Mediterraneo: rifugiati, migranti e sicurezza' nell'ambito del Festival 'Mare Nostrum? Il difficile confine dell'Europa: sfide e opportunità' (fino al 16).



VICENZA - Si apre l'XI edizione di International Security Forum, rassegna promossa da Associazione Culturale 11 Settembre che si soffermerà sulle problematiche della regione mediterranea nel corso di 4 giornate fino al 16/5. Temi della prima giornata: l'instabilità prodotta dalle migrazioni e dal loro sfruttamento e il linguaggio dei media e i migranti.



VENEZIA - Museo Correr - 'Sabra Beauty Everywhere', mostra di Chiara Dynys con opere create a Beirut tra il 2010 e il 2013 (fino al 24 novembre).



ROMA - Festival delle Letterature in Lingua Spagnola, organizzato dall'Istituto Cervantes in diversi luoghi della città (fino al 13).



(ANSAmed).