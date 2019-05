Libia: Merkel a Al Sarraj, ci sia tregua durante Ramadan

BERLINO - Il governo di accordo nazionale in Libia presieduto da Fayez al Sarraj e l'autoproclamato Esercito nazionale libico comandato dal generale Khalifa Haftar, tornino a negoziare e raggiungano un armistizio per tutto il Ramadan iniziato il 5 maggio e che durerà fino al 4 giugno: lo ha chiesto la cancelliera tedesca Angela Merkel durante l'incontro con Al Sarraj ieri sera a Berlino, a quanto riferisce il quotidiano tedesco "Handelsblatt". Secondo Merkel, "la base per porre fine al conflitto in Libia" è l'accordo che Al Sarraj e Haftar hanno concluso a febbraio scorso ad Abu Dhabi sulla fine della transizione nel paese con la convocazione delle elezioni del parlamento nazionale. La cancelliera tedesca ha, infine, auspicato che in Libia "si torni al processo politico sotto l'egida delle Nazioni Unite".



Dal canto suo Al Sarraj "ha auspicato che la Germania riesca a unificare la posizione europea" rendendola "ferma ed efficace nel rifiuto dell'aggressione contro Tripoli e dei crimini di guerra" perpetrati dalle forze del generale Kahlifa Haftar. Lo scrive in un post pubblicato nella notte su Facebook l'Ufficio stampa del capo del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico. Sarraj è tornato a respingere in maniera indiretta la proposta di un cessate il fuoco in Libia per il Ramadan, affermando che "le forze del Governo di accordo e quelle che lo sostengono proseguiranno la guerra per difendere la capitale fino a costringere gli aggressori a ritirarsi e a ritornare alle loro basi", sintetizza il post.