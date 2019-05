Giordania: premier Razzaz annuncia terzo rimpasto di governo

BEIRUT - Il premier giordano Omar Razzaz ha chiesto ad alcuni suoi ministri di dimettersi, come già successo in passato in occasioni di altri rimpasti governativi.

Lo riferiscono oggi media giordani a panarabi.

Razzaz, subentrato circa un anno fa dopo violente proteste anti-governative in Giordania nell'ambito della crisi economica ancora in corso, ha ringraziato i ministri del governo per i loro sforzi fatti finora. Il rimpasto che si prepara è il terzo dal giugno del 2018, quando il governo Razzaz è stato formato per la prima volta. Il primo rimpasto era avvenuto lo scorso ottobre e il secondo a gennaio. La Banca mondiale nei giorni scorsi ha approvato l'invio della seconda tranche di aiuti finanziari alla Giordania, pari a 166 milioni di dollari, per sostenere l'economia del paese arabo.