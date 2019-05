Nave Marina Militare soccorre migranti al largo Libia Salvini, non do porti

(ANSAmed) - ROMA, 9 MAG - Una trentina di migranti sono stati soccorsi al largo della Libia da una nave della Marina Militare italiana. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il recupero dei migranti è avvenuto questa mattina. "C'è una nave della Marina militare che in acque libiche ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do", ha detto a Pesaro il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica che ieri in pieno ramadan ha soccorso salvato e portato indietro più di 200 immigrati. O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell'interno che chiude i poti e qualcun altro che raccoglie i migranti. E' vero che bisogna chiarire alcune vicende all'interno del governo", ha aggiunto. (ANSAmed).