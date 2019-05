ANSAmed - Agenda settimanale dal 13 al 19 maggio

(ANSAmed) - ROMA, 10 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 13 al 19 maggio: LUNEDI' 13 MAGGIO BRUXELLES - Incontro bilaterale tra l'Alto Rappresentante per la Politica estera Ue, Federica Mogherini, e il premier del Governo di accordo nazionale libico Fayez al Sarraj.



RENDE (COSENZA) - University Club ore 15 - Workshop sul tema 'Migrazioni' promosso dall'Università della Calabria.



ROME - MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo ore 11 - Celebrazione del Centenario di Save the Children alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



GENOVA - Palazzo Tursi - Palazzo San Giorgio ore 9 - Seconda edizione del Blue economy Summit (fino al 15).



MILANO - Conferenza stampa di presentazione di 'Milano Moda Uomo', con il presidente della Camera Nazionale della Moda Carlo Capasa (14-17/6).



MARTEDI' 14 MAGGIO BRUXELLES - Ue, Consiglio Affari esteri.



BRUXELLES - Sharpening EU Leadership in Plastics Recycling organizzata da Friends of Europe. Con il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen.



PALERMO - Incontri e workshop dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) in preparazione del Summit delle due sponde che si terrà a Marsiglia a giugno, partecipano il segretario generale e il vice segretario dell'Unione, rispettivamente Nasser Kamel e Miguel Garcia Herraiz (fino al 17).



MILANO - Spazio Polene, via Olona 6/bis - Opere di 70 artisti a favore dei progetti di Cipmo 'Mediterraneo, oltre i muri nella mente', asta d'arte contemporanea a cura di Gloria Gatti.



CANNES - Festival del cinema.



ROMA - Istituto Yunus Emre, Centro culturale turco ore 18.30 - Conferenza della Prof.ssa Marcella Frangipane, direttrice della Missione archeologica italiana in Anatolia orientale (Maiao), sul tema 'Arslantepe e la nascita dello Stato, una lunga ricerca archeologica per la ricostruzione di una storia millenaria'.



MILANO - Conferenza stampa di presentazione di Milano ArchWeek 2019, la triennale di architettura in programma dal 21 al 26 maggio 2019.



MERCOLEDI' 15 MAGGIO RAMALLAH/GAZA - Anniversario della Nakba (catastrofe in arabo), l'esodo di 760.000 palestinesi dalle terre diventate Territorio sotto la sovranità dello Stato di Israele.



ROMA - Fiera di Roma - Exco 2019, prima fiera della cooperazione internazionale, occasione di incontro degli attori tradizionali del settore con aziende e istituzioni (fino al 17).



BRUXELLES - Incontri e workshop nell'ambito della EU Green Week (fino al 17).



PARIGI - Ue, G7 dei ministri del digitale.



CAGLIARI - Villa Atzeri - Incontro-dibattito con il giornalista Fulvio Scaglione su crisi libica e guerra in Siria, nell'ambito del VII Meeting internazionale delle Politiche del Mediterraneo articolato in 4 incontri fino al 12 giugno.



VICENZA - Confindustria, Palazzo Laverda - Convegno sul tema 'Valore sicurezza - progetto di ampliamento dell'offerta formativa' nell'ambito del forum 'Mare Nostrum? il difficile confine dell'Europa: sfide e opportunità'.



GIOVEDI' 16 MAGGIO BRUXELLES - Ue, Consiglio Affari esteri.



BRUXELLES - Ue, il commissario Johannes Hahn riceve Ferid Belhaj, vicepresidente per la regione del Medio Oriente e del Nord Africa della Banca mondiale.



BRUXELLES - Ue, Plenaria del Comitato economico e sociale europeo.



SALE' (MAROCCO) - Prima udienza del processo per l'assassinio nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2018 di due turiste scandinave a Imlil, alle pendici del monte Toubkal.



VICENZA - Palazzo Chiericati - Convegno sul tema 'Europa-Mediterraneo: sfide del nuovo quadro economico' nell'ambito del forum 'Mare Nostrum? il difficile confine dell'Europa: sfide e opportunità'.



LECCE - Al via 'Sabir, Festival diffuso delle culture mediterranee', con incontri, spettacoli, letture e concerti in vari luoghi della città (fino al 19).



VENERDI' 17 MAGGIO BRUXELLES - Ue, Consiglio di associazione Ue-Tunisia con l'Alto rappresentante Federica Mogherini.



SABATO 18 MAGGIO Nessun evento di rilievo da segnalare.



DOMENICA 19 MAGGIO Nessun evento di rilievo da segnalare.



