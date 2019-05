ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 10 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per oggi: PARIGI - Ue, riunione ministeriale del G7 dedicata all'uguaglianza di genere, con la commissaria Věra Jourová.



VICENZA - Convegno 'Europa-Mediterraneo: stato dei conflitti regionali' nell'ambito del Festival 'Mare Nostrum? Il difficile confine dell'Europa: sfide e opportunità' (fino al 16).



PATRASSO - Concerti, spettacoli, incontri con artisti greci e italiani nell'ambito del progetto 'I Fari culturali del Mediterraneo' sostenuto dal Ministero italiano per i Beni e le Attività culturali (fino al 12).



LESBO - Visita dell'Elemosiniere apostolico, il cardinale Konrad Krajewski, per rinnovare la vicinanza di papa Francesco ai rifugiati ospitati nei campi dell'isola greca.



GENOVA - Porto Antico - Prosegue la 9/a edizione di Slow Fish, evento internazionale dedicato al mondo ittico e agli ecosistemi marini sostenibili (fino al 12).



VICENZA - Prosegue l'XI edizione di International Security Forum (fino al 16/5).



VENEZIA - Museo Correr - 'Sabra Beauty Everywhere', mostra di Chiara Dynys con opere create a Beirut tra il 2010 e il 2013 (fino al 24 novembre).



ROMA - Festival delle Letterature in Lingua Spagnola, organizzato dall'Istituto Cervantes in diversi luoghi della città (fino al 13). (ANSAmed).