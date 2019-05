ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 13 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per domani: BRUXELLES - Incontro tra i ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Ue e dei paesi del G5 Sahel per discutere della situazione della sicurezza nella regione.



BRUXELLES - Sharpening EU Leadership in Plastics Recycling organizzata da Friends of Europe. Con il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen.



PALERMO - Incontri e workshop dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) in preparazione del Summit delle due sponde che si terrà a Marsiglia a giugno, partecipano il segretario generale e il vice segretario dell'Unione, rispettivamente Nasser Kamel e Miguel Garcia Herraiz (fino al 17).



MILANO - Spazio Polene, via Olona 6/bis - Opere di 70 artisti a favore dei progetti di Cipmo 'Mediterraneo, oltre i muri nella mente', asta d'arte contemporanea a cura di Gloria Gatti.



CANNES - Festival del cinema.



ROMA - Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia - Proseguono i 'Dialoghi del Farnese' con 'Il ritorno di Narciso a Palazzo Farnese', dibattito tra restauratori, ricercatori e istituzioni sulla collaborazione Italia-Francia che prenderà spunto dall'opera del Domenichino recentemente restaurato e tornato a palazzo dopo 2 anni di lavoro.



ROMA - Istituto Yunus Emre, Centro culturale turco ore 18.30 Conferenza della Prof.ssa Marcella Frangipane, direttrice della Missione archeologica italiana in Anatolia orientale (Maiao), sul tema 'Arslantepe e la nascita dello Stato, una lunga ricerca archeologica per la ricostruzione di una storia millenaria'.



MILANO - Conferenza stampa di presentazione di Milano ArchWeek 2019, la triennale di architettura in programma dal 21 al 26 maggio 2019.



VICENZA - Prosegue l'XI edizione di International Security Forum (fino al 16).



VENEZIA - Museo Correr - 'Sabra Beauty Everywhere', mostra di Chiara Dynys con opere create a Beirut tra il 2010 e il 2013 (fino al 24 novembre).



(ANSAmed).