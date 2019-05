Libia: Mogherini vede Sarraj, stop attività militari

BRUXELLES - L'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ha incontrato in mattinata a Bruxelles il premier libico Fayez al Sarraj. Mogherini ha ribadito che "l'Unione europea si aspetta che tutte le parti e gli attori regionali cessino immediatamente le loro attività militari e riprendano il dialogo politico, nell'interesse di tutti i libici".



Mogherini ha poi espresso il "pieno sostegno dell'Ue a Ghassan Salame'", rappresentante speciale del Segretario generale, Onu nel suo lavoro per trovare un cessate il fuoco e incoraggiare un ritorno ai negoziati.



L'alto rappresentante e il primo ministro Al Sarraj hanno anche discusso della situazione umanitaria in Libia. Mogherini ha sottolineato "l'importanza di garantire l'aiuto umanitario, l'imperativo di proteggere i civili e il lavoro continuo, in collaborazione con l'Unhcr e l'Oim, per proteggere e assistere i migranti nei centri di detenzione".