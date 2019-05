Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 15 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per domani: BRUXELLES - Ue, Consiglio Affari esteri.



BRUXELLES - Ue, il commissario Johannes Hahn riceve Ferid Belhaj, vicepresidente per la regione del Medio Oriente e del Nord Africa della Banca mondiale.



BRUXELLES - Ue, Plenaria del Comitato economico e sociale europeo.



SALE' (MAROCCO) - Prima udienza del processo per l'assassinio nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2018 di due turiste scandinave a Imlil, alle pendici del monte Toubkal.



VICENZA - Palazzo Chiericati - Convegno sul tema 'Europa-Mediterraneo: sfide del nuovo quadro economico' nell'ambito del forum 'Mare Nostrum? il difficile confine dell'Europa: sfide e opportunità'.



LECCE - Al via 'Sabir, Festival diffuso delle culture mediterranee', con incontri, spettacoli, letture e concerti in vari luoghi della città (fino al 19).



ROMA - Circolo Ufficiali della Marina, ore 14: convegno 'Panoramica delle crisi del Mediterraneo e del Medio Oriente' organizzato da ass. Omega e Orfdine dei giornalisti.