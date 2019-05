Conte, ad Haftar ribadito cessate fuoco e via politica Ci ha rassicurati? 'Abbiamo parlato a lungo'

(ANSAmed) - ROMA, 16 MAG - "Con Haftar abbiamo parlato a lungo. Ho espresso la preoccupazione dell'Italia per la situazione" in Libia, "noi vogliamo il cessate il fuoco e confidiamo nella via politica come soluzione" della crisi. Lo afferma il premier Giuseppe Conte ai cronisti al Forum Pa. E a chi gli chiede se Haftar abbia rassicurato l'Italia sulla fine del conflitto Conte replica: "abbiamo parlato a lungo...".



(ANSAmed)