ANSAmed - Agenda settimanale dal 20 al 26 maggio

Agenda settimanale dal 20 al 26 maggio

(ANSAmed) - ROMA, 17 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 20 al 26 maggio: LUNEDI' 20 MAGGIO LA VALLETTA - Prima comparizione davanti al tribunale di tre migranti, di cui 2 minorenni, accusati di terrorismo in relazione al presunto 'dirottamento' della nave El Hiblu, che secondo l'accusa il 28 marzo scorso fu 'costretta' dai giovani a fare rotta verso Malta con 108 migranti a bordo dopo il loro salvataggio in acque internazionali.



MARTEDI' 21 MAGGIO MILANO - Al via la settimana dell'architettura Milano ArchWeek (fino al 26).



GENOVA - Global Fiware Summit 2019, evento internazionale sulle tecnologie open source (anche il 22).



MERCOLEDI' 22 MAGGIO CAGLIARI - Villanova Coworking - Incontro con il giornalista Giampaolo Cadalanu e il deputato Andrea Frailis sulla guerra e la crisi umanitaria in Yemen, nell'ambito del VII Meeting Internazionale delle Politiche del Mediterraneo.



GIOVEDI' 23 MAGGIO CITTA' VARIE UE - Elezioni europee (fino al 26).



PARIGI - Consiglio d'Europa.



PALERMO - Ue, visita del commissario Julian King che pronuncia un discorso all'evento commemorativo degli attentati di Capaci, organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati e dalla Fondazione Falcone.



VENERDI' 24 MAGGIO CITTA' VARIE UE - Elezioni europee (fino al 26).



SABATO 25 MAGGIO CITTA' VARIE UE - Elezioni europee (fino al 26).



DOMENICA 26 MAGGIO CITTA' VARIE UE - Elezioni europee (fino al 26).



