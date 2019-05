Italia-Israele: amb. Sachs incontra vicepresidente Lombardia 'Lavoriamo per partnership tra nostri sistemi sanitari'

(ANSAmed) - ROMA, 20 MAG - "Stiamo lavorando con successo per realizzare il piano comune di lavoro in direzione di una vera partnership tecnologica, commerciale e accademica tra i sistemi sanitari di Lombardia e Israele" così l'ambasciatore d'Israele in Italia, Ofer Sachs, a margine di un incontro con il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.



"L'incontro di questa mattina - ha sottolineato - avviene a poche settimane dal termine di una importante missione istituzionale in Israele del vicepresidente Sala che, accompagnato da una delegazione di esperti italiani di innovazione e telemedicina, responsabili di strutture sanitarie e accademici, ha potuto osservare da vicino le enormi possibilità di collaborazione nel campo del trasferimento tecnologico per i temi di ricerca e innovazione". (ANSAmed)