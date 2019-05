Mo: Anp, senza progetto politico piano economico non serve Seminario Bahrein?Senza stato Palestina non accetteremo proposte

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 MAG - Qualsiasi piano economico senza "prospettive politiche non porterà a nulla". Lo ha detto il vice primo ministro, e ministro dell'informazione, del governo dell'Autorità nazionale palestinese, Nabil Abu Rudeina riferendosi all'annuncio Usa di un Seminario economico sul Medio Oriente, da tenersi a Manama in Bahrein a fine giugno, come anticipo del Piano di pace di Trump prossimo venturo. Abu Rudeina ha ribadito che i palestinesi non accetteranno alcuna proposta che non preveda "uno stato palestinese con Gerusalemme Est capitale" ed ha ricordato che l'Autorità nazionale (Anp) nel marzo dello scorso anno ha scelto di non prendere parte ad un incontro simile, svoltosi a Washington, sul miglioramento delle condizioni economiche a Gaza. Lo stesso premier palestinese Mohammad Shtayyeh ha detto che il suo governo non è stato consultato sul Seminario.(ANSAmed).