Mo: piano Trump, a giugno seminario economico in Bahrein Tema sarà 'Pace per la prosperità', si discuterà di investimenti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 MAG - L'atteso piano di pace per il Medio Oriente elaborato dall'amministrazione di Donald Trump comincia a muovere i primi passi. Secondo quanto annunciato dalla Casa Bianca la sua prima fase avrà luogo alla fine di giugno quando il Bahrein ospiterà un 'seminario' economico - chiamato 'Pace per la prosperità' - in cui esponenti di governo ed uomini d'affari di vari Paesi scambieranno idee e strategie per sostenere con importanti investimenti l'economia dei palestinesi e della Regione nel contesto di accordi di pace con Israele. Questa iniziativa viene riferita oggi con rilievo dalla stampa locale. Per il momento, tuttavia, non sono giunte reazioni dai dirigenti israeliani e palestinesi.



Secondo la stampa, gli aspetti politici di un futuro accordo di pace sarebbero affrontati solo in una fase successiva.



(ANSAmed).