Turchia-Grecia: colloqui Difesa su aree contese nell'Egeo

ISTANBUL - Delegazioni della Difesa di Turchia e Grecia si incontreranno per tutta la settimana ad Atene per cercare di "rafforzare la cooperazione" nella creazione di misure di fiducia reciproca nel mar Egeo, dove sono frequenti gli episodi di tensione tra le rispettive forze armate in zone contese. Lo fa sapere il ministero della Difesa di Ankara.



Le controversie tra i due Paesi riguardano numerosi aspetti, dalla sovranità sulle acque territoriali e le piattaforme continentali allo spazio aereo.