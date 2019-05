ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 21 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: CONFINE ALBANIA-GRECIA - Schieramento di 50 membri dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Frontex, nella prima missione di controllo delle migrazioni in uno Stato non membro dell'Ue.



CAGLIARI - Villanova Coworking - Incontro con il giornalista Giampaolo Cadalanu e il deputato Andrea Frailis sulla guerra e la crisi umanitaria in Yemen, nell'ambito del VII Meeting Internazionale delle Politiche del Mediterraneo. GENOVA - Global Fiware Summit 2019, evento internazionale sulle tecnologie open source. MILANO - Milano ArchWeek, settimana dell'architettura (fino al 26).



(ANSAmed).