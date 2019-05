Tunisia: Premier a Djerba, 'noi esempio libertà religione' Iniziato tradizionale pellegrinaggio a sinagoga Ghriba

(ANSA) - TUNISI, 22 MAG - "La Tunisia è un modello di convivenza, di libertà di credo, di valori e di moderazione e tolleranza, di rispetto delle specificità culturali e di civiltà e di rigetto degli appelli al takfir (anatema) e all'incitamento all'odio". Lo ha detto il premier tunisino, Youssef Chahed, all'isola di Djerba aprendo una conferenza intitolata "Coesistenza pacifica delle religioni" nel giorno di apertura ufficiale del tradizionale pellegrinaggio degli ebrei nell'antica sinagoga di Ghriba,in programma anche doman. Per la prima volta dopo 32 anni le festività legate al pellegrinaggio ebraico corrispondono al periodo del Ramadan, come a simboleggiare la tolleranza e la convivenza pacifica tra le diverse comunità religiose dell'isola di Djerba, ha sottolineato il ministro del Turismo tunisino René Trabelsi. Sono attesi a Djerba tra i 7000 e gli 8000 visitatori, provenienti da tutti i paesi del mondo, una cifra che si avvicina a quella del 2010, anno di riferimento per il turismo tunisino, prima della rivoluzione. A Djerba tra gli altri, il ministro tunisino degli Affari Culturali, Mohamed Zine El Abidine, degli Affari religiosi, Ahmed Adhoum, e l'ambasciatore degli Stati Uniti in Tunisia, Donald Blome. Tra gli eventi previsti, anche un iftar collettivo, (ovvero la rottura del digiuno quotidiano nel mese musulmano di ramadan). (ANSAmed)