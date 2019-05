Libia:Sarraj, 'cessate il fuoco solo dopo ritiro aggressore' Poi a Tunisi incontra responsabili gruppi tribali dell'Est

(ANSAmed) - TUNISI, 23 MAG - "La richiesta di un cessate il fuoco a Tripoli deve essere accompagnata dal ritorno di chi ha aggredito da dove proviene". E' quanto ha affermato il premier del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, ieri a Tunisi parlando con un gruppo di ambasciatori in Libia, di stanza nella capitale tunisina per motivi di sicurezza. Lo si legge in una nota del governo di accordo nazionale libico pubblicata sulla sua pagina Facebook, nella quale Sarraj ribadisce che "la preparazione di un processo politico debba tenere per forza conto della situazione causata dalla guerra".



Parlando ai diplomatici, Sarraj ha detto che "quello che viene definito esercito, guidato da Haftar, è in realtà un miscuglio eterogeneo di gruppi religiosi, tribali e regionali, e di milizie criminali". "Haftar credeva che l'ingresso a Tripoli sarebbe stata una passeggiata, grazie al sostegno militare ricevuto, ma è un sogno che non raggiungerà mai", ha detto ancora Sarraj che in serata a Tunisi ha incontrato i responsabili e gli anziani leader di alcuni gruppi tribali dell'Est della Libia ai quali ha chiesto il appoggio. (ANSAmed).