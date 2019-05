Mo: Abu Mazen incontra re Abdallah ad Amman

TEL AVIV - Il presidente palestinese Abu Mazen ha incontrato oggi ad Amman re Abdallah di Giordania, con il quale ha discusso gli "ultimi sviluppi politici in Palestina e nel Medio Oriente". Il monarca hashemita - secondo la Wafa - ha sottolineato "la ferma posizione" della Giordania nei confronti della questione palestinese per la quale occorre "la creazione di uno stato indipendente palestinese nei confini del '67 con Gerusalemme est sua capitale". Abdallah ha anche chiesto il mantenimento "dello storico e religioso status quo a Gerusalemme in riferimento alla custodia giordana della Moschea di Al-Aqsa a fronte dei tentativi israeliani di controllare il luogo santo".



Abu Mazen era accompagnato dal primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh, dal segretario generale dell'Olp Saeb Erekat e dal capo dell'intelligence palestinese Majed Faraj.