Mo: Olp, non saremo a Seminario Usa in Bahrein Erekat, posizione collettiva di tutti i palestinesi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 MAG - I palestinesi non andranno al Seminario di Manama, nel Bahrein, organizzato a giugno dagli Usa sui temi economici del Piano di Pace messo a punto dall'amministrazione americana di Donald Trump. Lo ha ufficialmente annunciato il segretario generale dell'Olp, Saeb Erekat che ha sottolineato che la mossa "è una decisione collettiva palestinese: dal presidente Abu Mazen al comitato dello stesso Olp, a tutti i movimenti palestinesi, alle fazioni, alle figure nazionali, al settore privato e civile" . L'Olp - da sempre ostile al preannunciato Piano di Pace di Trump che dovrebbe essere presentato a fine giugno e di cui il Seminario a Manama rappresenta una tappa - ha poi ribadito che "nessuno ha il mandato per negoziare per conto nostro". "Coloro che vogliono servire gli interessi del popolo palestinese - ha aggiunto Erekat - devono rispettare questa posizione collettiva". Il "pieno potenziale economico palestinese - ha quindi insistito Erekat - può essere raggiunto solo con la fine dell'occupazione israeliana, con il rispetto della legge internazionale e delle Risoluzioni dell'Onu". (ANSAmed).