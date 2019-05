Moavero, immigrazione prima delle priorità futura Ue A Forum ANSA, 'con solidarietà e più fondi'

(ANSAmed) - ROMA, 23 MAG - "A mio parere" l'Europa del dopo voto dovrà affrontare "5 priorità: la prima inevitabilmente, lo dico da italiano e da europeo e da cittadino del mondo, deve riguardare l'immigrazione, perché sono flussi epocali" che devono essere "affrontati con solidarietà e condivisione dall'Ue, per l'Ue, con l'Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, al Forum ANSA, aggiungendo che "questo significa investire di più nei Paesi d'origine ma naturalmente bisogna stanziare i fondi" che al momento sono "totalmente insufficienti". "Credo che" le elezioni europee "siano un appuntamento al quale si deve assolutamente partecipare, perché da questo potrebbe dipendere una stagione costituente dell'Europa a venire", ha detto Moavero.



Una delle priorità della nuova Ue dovrà essere quella di "uscire dal circolo vizioso per cui Paesi che hanno maggior bisogno di investimenti sono bloccati perché hanno accumulato troppo deficit o debito. La soluzione è più investimenti europei", non necessariamente il ricorso a maggiore ricorso al debito, ha aggiunto il ministro degli Esteri al Forum ANSA. Tra le altre priorità, "un'azione comune sulla sicurezza e la sfida climatica, che è una realtà tangibile perché è una delle cause delle migrazioni". (ANSAmed).