Tunisia: ambasciatore Usa, Paese 'esempio di tolleranza' 7000 visitatori a pellegrinaggio ebraico alla Ghriba a Djerba

(ANSAmed) - TUNISI, 23 MAG - La celebrazione del tradizionale pellegrinaggio ebraico annuale all'antica sinagoga di Ghriba a Djerba, che coincide quest'anno con il mese di Ramadan, "costituisce una celebrazione del pluralismo religioso e un bell'esempio di tolleranza e rispetto reciproco". Lo ha detto l'ambasciatore statunitense in Tunisia, Donald Blome, partecipando alle festività legate all'evento di Djerba.



L'ambasciatore ha sottolineato le forti tradizioni di tolleranza e rispetto per tutte le religioni che caratterizzano la Tunisia. Il Paese, ha affermato Blome, "costituisce un buon esempio per la regione per il modo in cui vengono trattati i suoi cittadini di religione ebraica". La comunità ebraica di Djerba, ha ricordato il diplomatico, è profondamente radicata nel tessuto della città e preserva la propria cultura e i riti religiosi in un Paese in cui tutti i cittadini sono trattati allo stesso modo, indipendentemente dal loro religione".



Il pellegrinaggio alla Ghriba che termina oggi ha visto quest'anno la partecipazione di circa 7mila turisti provenienti da diversi paesi europei, oltre alla comunità ebraica di Djerba, secondo il ministro tunisino del Turismo e dell'Artigianato, René Trabelsi.



Organizzato ogni anno il 33mo giorno dalla Pasqua ebraica, questo rituale rappresenta il cuore delle tradizioni della comunità ebraica tunisina la quale, anche se molto ridotta in termini numerici, resta ben integrata all'interno della società.



Una delle leggende fa risalire l'origine della sinagoga di Ghriba alla distruzione del tempio di Salomone a Gerusalemme, quando alcuni ebrei, fuggendo dalla Palestina, si rifugiarono proprio a Djerba nel 586 a.C.(ANSAmed).