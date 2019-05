ANSAmed - Agenda settimanale dal 27 maggio al 2 giugno

(ANSAmed) - ROMA, 24 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 27 maggio al 2 giugno: LUNEDI' 27 MAGGIO GERUSALEMME - Israele celebra la riunificazione di Gerusalemme dopo la sua conquista e annessione della parte orientale nel 1967 MARTEDI' 28 MAGGIO GINEVRA - Ue, il commissario Dimitris Avramopoulos incontra Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati MERCOLEDI' 29 MAGGIO CAGLIARI - Il centro italo-arabo del Mediterraneo Sardegna, VII Meeting internazionale delle politiche del Mediterraneo 'Cina, la via della seta. Sviluppo dei traffici e investimenti in Italia' ROMA - Istituto Cervantes, Rafael Argullol parla di 'La razon del mal. Literatura y nuevo totalitarismo' GIOVEDI' 30 MAGGIO Nulla da segnalare VENERDI' 31 MAGGIO ISTANBUL/ANKARA - Anniversario dell'inizio dell'ondata di proteste di Gezy Park contro il governo islamico-conservatore dell'allora Primo Ministro Recep Tayyip Erdogan BOLOGNA - 19.ma edizione di Human Rights Nights Festival (fino al 2) ROMA - Presentazione del'iniziativa 'Ospedali aperti' all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Si punta a 50.000 cure gratuite entro due anni a siriani in stato di povertà SABATO 1 GIUGNO Nulla da segnalare DOMENICA 2 GIUGNO ROMA - Festa della Repubblica Italiana