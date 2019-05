Europee: associazione Maydan, Ue abbracci il Mediterraneo

ROMA - "Abbracciare il Mediterraneo significa salvare l'Europa": alla vigilia delle elezioni europee, riflettendo sulle diverse problematiche della regione mediterranea, Maydan, un gruppo transnazionale di cittadini, attivisti ed intellettuali da entrambe le rive del Mediterraneo ha lanciato una petizione chiedendo ai candidati e alle forze politiche europee di sostenere una nuova visione a favore dell'integrazione tra il continente europeo e lo spazio mediterraneo. L'appello è unico nel suo genere, promuove e una narrativa alternativa incarnando i valori positivi del Mediterraneo, spinto da un'associazione impegnata a costruire un modello di cittadinanza mediterranea e un destino comune per gli abitanti della regione. Il documento ha già ricevuto il sostegno di oltre 90 personalità della cultura, della politica, delle scienze o dell'attivismo tra cui: gli italiani Moni Ovadia, Leoluca Orlando, Donatella Bianchi, Massimo Cacciari, Simone Perotti, Erri De Luca, Pietro Bartolo, Tiziana Ferrario e Nadia urbinati; l'autore egiziano Alaa Al-Aswany, l'autrice palestinese Suad Amiry, il saggista francese Thierry Fabre, il cantautore ed ex-direttore della Televisione Nazionale Greca Dionysis Tsaknis, l'ex Ministro della Cultura e scrittore marocchino Mohammed Achaari e molti altri. La petizione in sostegno dell'Appello, che ha già raccolto oltre 500 firme da 30 Paesi alla data odierna, è stata lanciata, tra gli altri, in partenariato con: Progetto Mediterranea, Italia; Tadamon-Egyptian Refugee Multicultural Council, Egitto; Mediterranean Democratic Institute for Development and Training, Marocco; European Institute of the Mediterranean, Spagna e il National Museum of World Culture, Svezia. L'Appello è disponibile in albanese, arabo, catalano, croato, francese, greco, inglese, italiano, olandese e spagnolo, ed è stato lanciato contemporaneamente in tutta la regione Euro-mediterranea. Qui il link all'appello https://you.wemove.eu/campaigns/embracing-the-mediterranean-means-saving-europe. (ANSAmed).