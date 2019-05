Turchia: ripetizione voto Istanbul, polemica su confronto tv Candidato di Erdogan: 'Non posso decidere da solo, vedremo'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 24 MAG - Entra nel vivo a Istanbul la campagna elettorale per la ripetizione delle comunali il prossimo 23 giugno. Dopo il lancio ufficiale mercoledì da parte di Ekrem Imamoglu, il sindaco esautorato da parte della Commissione elettorale suprema turca per presunte irregolarità nella composizione di alcune commissioni nei seggi elettorali, anche il candidato dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, l'ex premier Binali Yildirim, è tornato a girare la megalopoli sul Bosforo per cercare di convincere gli oltre 10 milioni di aventi diritto a votarlo.



A tenere banco è intanto la polemica su un possibile confronto televisivo tra i due candidati, dopo che nei giorni scorsi Yildirim aveva detto di non poter "decidere da solo" in merito. Una gaffe che non è passata inosservata. Interrogato nuovamente sulla questione all'uscita della preghiera islamica del venerdì, Yildirim non si è esposto: "Ci sono ancora diversi giorni" per decidere, ha detto.



Secondo i sondaggi, il vantaggio di Imamoglu è in crescita rispetto alla vittoria di misura del 31 marzo, ottenuta per 13.729 voti.