ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 28 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: CAGLIARI - Centro italo-arabo del Mediterraneo Sardegna - VII Meeting internazionale delle politiche del Mediterraneo 'Cina, la via della seta. Sviluppo dei traffici e investimenti in Italia'.



ROMA - Istituto Cervantes - Rafael Argullol parla di 'La razon del mal. Literatura y nuevo totalitarismo'.



