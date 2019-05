Grecia: elezioni anticipate potrebbero tenersi il 7 luglio Il 30/6 scuole ancora occupate da esami ammissione a università

(ANSAmed) - ROMA, 28 MAG - Le elezioni anticipate in Grecia potrebbero tenersi il 7 luglio invece che il 30 giugno, come precedentemente ipotizzato, perché quella data coinciderebbe con sessioni degli esami di ammissione all'università, che si svolgono dal 6 giugno al 2 luglio in molte scuole della Grecia.



Lo riferisce la stampa ellenica.



Il premier Alexis Tsipras, dopo la sconfitta elettorale alle Europee, ha annunciato che chiederà al presidente della Repubblica Prokopis Pavlopoulos di avviare la procedura per il voto politico anticipato dopo il 2 giugno, data in cui si terranno i ballottaggi delle elezioni amministrative.



Pavlopoulos, riferiscono i media, ha già contattato il leader del partito conservatore di Nea Dimokratia Kyriakos Mitsotakis, vincitore alle Europee, per aggiornarlo sulla procedura che verrà seguita.



Tuttavia, l'impossibilità di organizzare i seggi in molte scuole, avrebbe convinto il presidente ad optare per lo slittamento di una settimana.(ANSAmed).