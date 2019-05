Tunisia:magnate tv Karoui annuncia candidatura presidenziali Secondo diversi sondaggi imprenditore in testa a sondaggi

(ANSAmed) - TUNISI, 28 MAG - Il patron di Nessma tv, principale rete privata del Paese, Nabil Karoui, ha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali del 17 novembre prossimo.



L'uomo d'affari, con un passato nel partito modernista Nidaa Tounes, ha dichiarato inoltre, nel corso di un'intervista sulla sua tv, di aver messo al lavoro un gruppo di esperti per presentare un programma e delle liste anche per le elezioni legislative del 6 ottobre.



Karoui, personaggio piuttosto controverso, tornato recentemente all'onore delle cronache per il contenzioso che da tempo oppone Nessma Tv all'Alta autorità indipendente per la comunicazione audiovisuale (Haica), sfociato recentemente nel sequestro da parte dell'Haica delle apparecchiature per la trasmissione in diretta, secondo diversi sondaggi sarebbe in testa alle preferenze dei tunisini per le presidenziali. Per Karoui, conosciuto anche per il suo impegno insieme alla sua associazione 'Khalil Tounes' a favore dei poveri, la vicenda che lo contrappone all'Haica è diventata occasione di rivendicazione del diritto alla libertà di espressione. Nessma tv del resto non è nuova alle polemiche in Tunisia. La diffusione del film di animazione "Persepolis" di Marjane Satrapi alla fine del 2011 desto' polemiche a non finire per via della rappresentazione di Dio in una scena, causando l'ira degli estremisti islamici. Per questi fatti Karoui venne multato e accusato di disturbo dell'ordine pubblico e violazione della moralità.(ANSAmed).