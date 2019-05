ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 29 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: TEL AVIV - Visita di Jared Kushner, genero e inviato speciale di Donald Trump, che incontra il premier Benyamin Netanyahu nell'ambito di una tournee che lo ha portato in Marocco e in Giordania per preparare il Seminario sul Piano di pace di giugno a Manama, in Bahrein.



