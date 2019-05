Ue, ok a negoziati adesione per Albania e Macedonia del Nord L'ultima parola sarà del Consiglio europeo il 20-21 giugno

(ANSAmed) - BRUXELLES, 29 MAG - L'Albania e la Macedonia del Nord meritano l'avvio delle trattative per entrare nell'Unione europea: con una nuova raccomandazione al Consiglio europeo per Tirana e Skopje, Bruxelles dà il suo via libera all'apertura dei negoziati di adesione per i due Paesi. Lo hanno annunciato l'Alto rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini e il commissario Ue Johannes Hahn, presentando il pacchetto annuale sull'allargamento. L'ultima parola torna ora ai leader dell'Ue, che si riuniranno il 20 e 21 giugno a Bruxelles.(ANSAmed).